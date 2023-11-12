Бесплатная видеотрансляция игры РПЛ «Спартак» — «Ростов» на «Матч ТВ» начнется в 19.00 мск

12 ноября московский «Спартак» примет на своем поле «Ростов» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет видеотрансляцию «Спартак» — «Ростов» в прямом эфире на ТВ и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.00 мск. Ключевые события игры будут доступны в матч-центре «СЭ».

Красно-белые под руководством испанца Гильермо Абаскаля набрали 21 балл, занимая седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» Валерия Карпина располагается на 11-й строчке с 17 очками.

В последний раз команды встречались друг с другом 29 апреля 2023 года. Тогда «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

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