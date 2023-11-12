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Сегодня, 18:30

«Спартак» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Бесплатная видеотрансляция игры РПЛ «Спартак» — «Ростов» на «Матч ТВ» начнется в 19.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

12 ноября московский «Спартак» примет на своем поле «Ростов» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет видеотрансляцию «Спартак» — «Ростов» в прямом эфире на ТВ и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.00 мск. Ключевые события игры будут доступны в матч-центре «СЭ».

Красно-белые под руководством испанца Гильермо Абаскаля набрали 21 балл, занимая седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» Валерия Карпина располагается на 11-й строчке с 17 очками.

В последний раз команды встречались друг с другом 29 апреля 2023 года. Тогда «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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В «Спартаке» объяснили отсутствие Бабича в заявке на матч с «Ростовом»

РПЛ: «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью и другие матчи 15-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Джон Кордоба

Краснодар

 7
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 7
П
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Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Оренбург

 12 1 4
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Спартак

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