"Спартак" на выезде добился уверенной победы над "Уралом" (5:1) в матче 27-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги.

В составе красно-белых по дублю оформили нападающий Данила Прошляков и хавбек Максим Данилин, еще один гол забил полузащитник Илья Мазуров. У уральцев забитый мяч на счету хавбека Александра Волчкова.

"Спартак", набрав 54 очка, остался на втором месте в турнирной таблице. "Урал" располагается на 13-й строчке, имея в своем активе 19 баллов.

Молодежные команды

27-й тур

"Урал – мол." (Екатеринбург) – "Спартак – мол." (Москва) – 1:5 (1:3)

Голы: Прошляков, 14 (0:1). Данилин, 27 (0:2). Волчков, 28 (1:2). Прошляков, 41 (1:3). Мазуров, 50 – с пенальти (1:4). Данилин, 78 (1:5).

Судья: Автухович (Челябинск).

3 мая. Сысерть. Стадион "Бажовия".