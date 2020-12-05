«Спартак» разгромил «Тамбов» и вышел на первое место
«Спартак» в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ на своем поле обыграл «Тамбов» со счетом 5:1. Дубли оформили Джордан Ларссон и Эсекиель Понсе, еще гол забил Самюэль Жиго.
У гостей отличился Герман Онугха.
Джордан Ларссон вышел на первое место в списке лучших бомбардиров лиги — у него 8 голов.
Напомним, что несколько игроков «Тамбова» бойкотировали этот матч из-за невыплаты зарплат.
«Спартак» временно вышел на первое место в таблице. Пока свои матчи не провели ЦСКА и «Зенит». «Тамбов» занимает 14-е место.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
17-й тур
«Спартак» (Москва) — «Тамбов» — 5:1 (1:0)
Голы: Ларссон, 27 (1:0). Понсе, 62 (2:0). Онугха, 65 (2:1). Ларссон, 83 (3:1). Жиго, 87 (4:1). Понсе, 90+2 (5:1).
«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Мозес (Ещенко, 84), Крал (Умяров, 90+3. Маркитесов, 90+1), Бакаев (Литвинов, 90+3), Айртон, Понсе, Ларссон (Кутепов, 84).
«Тамбов»: Рыжиков, Меренчуков (Лоуренс, 86), Тилль, Кабахидзе, Чичерин, Гигашвили, Ароян, Карасев, Володько, Онугха, Карапетян.
Предупреждение: Чичерин, 84.
Судьи: Васильев (Ижевск). Шаламберидзе (Москва), Болховитин (Ленинградская область).
ВАР: Мешков (Дмитров). Богач (Люберцы).
5 декабря. Москва. Стадион «Открытие Арена».
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