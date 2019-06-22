"Спартак" разгромил "Сочи" в первом матче сезона

"Спартак" в первом товарищеском матче сезона разгромил новичка премьер-лиги "Сочи" со счетом 7:1.
В составе красно-белых отличились Луиз Адриану (дважды), Солтмурад Бакаев, Александр Ломовицкий, Зе Луиш (с пенальти), Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе. Аяз Гулиев не реализовал пенальти.
Товарищеский матч
"Спартак" (Москва) – "Сочи" – 7:1 (4:0)
Голы: Луиз Адриану, 23 (1:0). Бакаев, 31 (2:0). Ломовицкий, 37 (3:0). Луиз Адриану, 40 (4:0). Зе Луиш, 60 - с пенальти (5:0). Глушенков, 71 (6:0). Катрич, 76 - с пенальти (6:1). Мелкадзе, 90 (7:1).
Нереализованный пенальти: Гулиев, 63 (вратарь).
"Спартак": Максименко (Ребров, 46), Ещенко (Ташаев, 46), Кутепов (Петрунин, 46), Гапонов (Мельгарехо, 61), Айртон (Маслов, 46), С.Бакаев (Глушенков, 46), Фернанду (Гулиев, 46), Ананидзе (Игнатов, 46), Ханни (Мелкадзе, 46), Ломовицкий (Умяров, 46), Луиз Адриану (Зе Луиш, 46).
Предупреждение: Ташаев, 65.
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