РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Спартак» пропустил первый гол при Тедеско в РПЛ

19:18
Теги:

Тульский «Арсенал» открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России против «Спартака». Отличился нападающий Евгений Луценко.

Нападающий откликнулся на навес в штрафную и точно пробил головой в угол ворот Александра Максименко.

«Спартак» пропустил первый гол в чемпионатах России при Доменико Тедеско. Также команда впервые уступает в счете при новом главном тренере.

Спартак — Арсенал Т

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир