«Спартак» пропустил первый гол при Тедеско в РПЛ

Тульский «Арсенал» открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России против «Спартака». Отличился нападающий Евгений Луценко.

Нападающий откликнулся на навес в штрафную и точно пробил головой в угол ворот Александра Максименко.

«Спартак» пропустил первый гол в чемпионатах России при Доменико Тедеско. Также команда впервые уступает в счете при новом главном тренере.

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