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"Спартак" проиграл "Тамбову" в гостевом матче премьер-лиги

27 июля. Саранск. "Тамбов" - "Спартак" - 2:0. Фото https://twitter.com/fcsm_official
27 июля. Саранск. "Тамбов" - "Спартак" - 2:0. Фото https://twitter.com/fcsm_official

"Спартак" уступил "Тамбову" в гостевом матче 3-го тура премьер-лиги (0:2). Голами отметились защитники Седрик Гогуа и Сослан Таказов

Чемпионат России

Премьер-лига 

3-й тур 

"Тамбов" - "Спартак" (Москва) - 2:0 (1:0)

Голы: Гогуа, 29 (1:0). Таказов, 69 (2:0). 

"Тамбов": Шелия, Таказов, Ойеволе, Гогуа, Тетрашвили, Килин (Маркелов, 76), Кулик (Чернышов, 57), Чуперка, Карасев, Костюков (Бенито, 67), Аппаев.

"Спартак" (Москва): Максименко, Рассказов (Ташаев, 82), Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Фернанду, Гулиев (Ананидзе, 46), З.Бакаев, Луиз Адриану, Понсе (Мирзов, 65).

Предупреждения: Гулиев, 3. Таказов, 53. Гогуа, 54. Понсе, 59. Жиго, 69. Мирзов, 82. Шелия, 90. 

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Болховитин (Ленинградская область), Богач (Люберцы).

27 июля. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".

Тамбов - Спартак

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