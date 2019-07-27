"Спартак" проиграл "Тамбову" в гостевом матче премьер-лиги

"Спартак" уступил "Тамбову" в гостевом матче 3-го тура премьер-лиги (0:2). Голами отметились защитники Седрик Гогуа и Сослан Таказов.
Чемпионат России
Премьер-лига
3-й тур
"Тамбов" - "Спартак" (Москва) - 2:0 (1:0)
Голы: Гогуа, 29 (1:0). Таказов, 69 (2:0).
"Тамбов": Шелия, Таказов, Ойеволе, Гогуа, Тетрашвили, Килин (Маркелов, 76), Кулик (Чернышов, 57), Чуперка, Карасев, Костюков (Бенито, 67), Аппаев.
"Спартак" (Москва): Максименко, Рассказов (Ташаев, 82), Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Фернанду, Гулиев (Ананидзе, 46), З.Бакаев, Луиз Адриану, Понсе (Мирзов, 65).
Предупреждения: Гулиев, 3. Таказов, 53. Гогуа, 54. Понсе, 59. Жиго, 69. Мирзов, 82. Шелия, 90.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Болховитин (Ленинградская область), Богач (Люберцы).
27 июля. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".
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