12:52 | Футбол — РПЛ

"Спартак" продлил контракт с Ещенко

10
Обсудить

Защитник Андрей Ещенко продлил контракт со "Спартаком", информирует официальный сайт красно-белых. Соглашение с 35-летним россияниным рассчитано на один год.

Ещенко выступает за москвичей с июня 2016 года. За это время он провел 76 матчей, в которых забил один мяч. В 2017-м защитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе "Спартака".

В прошедшем сезоне красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ с 49 очками.

 

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

 

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-06-07-spartak_prodlil_kontrakt_s_andreyem_yeshchenko/

10
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ