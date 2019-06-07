"Спартак" продлил контракт с Ещенко

Защитник Андрей Ещенко продлил контракт со "Спартаком", информирует официальный сайт красно-белых. Соглашение с 35-летним россияниным рассчитано на один год.

Ещенко выступает за москвичей с июня 2016 года. За это время он провел 76 матчей, в которых забил один мяч. В 2017-м защитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе "Спартака".

В прошедшем сезоне красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ с 49 очками.

«Спартак» продлил контракт с Андреем Ещенко



Новое трудовое соглашение футболиста с нашим клубом рассчитано на один год.



35-летний #Ещенко выступает за красно-белых с июня 2016 года. За это время он провел 76 матчей, в которых забил один мяч. https://t.co/pSl28Grhhr#Спартак pic.twitter.com/Adcwy2GpTU — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 июня 2019 г.

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