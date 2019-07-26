19:47 | Футбол — РПЛ

"Спартак" прилетел в Саранск на матч с "Тамбовом"

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Первая команда "Спартака" прибыла в Саранск, сообщает официальный Twitter красно-белых. Команде предстоит матч третьего тура чемпионата России против "Тамбова".

Матч "Тамбов" - "Спартак" состоится 27 июля и начнется в 16.30 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
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