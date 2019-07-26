"Спартак" прилетел в Саранск на матч с "Тамбовом"

Первая команда "Спартака" прибыла в Саранск, сообщает официальный Twitter красно-белых. Команде предстоит матч третьего тура чемпионата России против "Тамбова".
🛬 Основная команда «Спартака» прилетела в Саранск!#ТамбовСпартак #Спартак pic.twitter.com/IOPIS3ZOOE— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 26, 2019
Матч "Тамбов" - "Спартак" состоится 27 июля и начнется в 16.30 по московскому времени.
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https://twitter.com/fcsm_official/status/1154793039946276866
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