"Спартак" прилетел в Саранск на матч с "Тамбовом"

Первая команда "Спартака" прибыла в Саранск, сообщает официальный Twitter красно-белых. Команде предстоит матч третьего тура чемпионата России против "Тамбова".

Матч "Тамбов" - "Спартак" состоится 27 июля и начнется в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр