«Спартак» предложил болельщикам выбрать название для второй команды

Болельщики смогут поучаствовать в выборе названия для второй команды «Спартака», сообщается на официальном сайте клуба.

«Спартак-2» — это привычно и понятно. Но, может, у вас есть идея поинтереснее? Поделитесь ей с нами! Важно соблюсти одно условие: в названии обязательно должно присутствовать слово «Спартак», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Вариант названия для второй команды «Спартака» можно предложить в опросе в личном кабинете на официальном сайте красно-белых. Итоговые варианты попадут в финальный этап голосования среди болельщиков.

«Спартак» объявил о возрождении второй команды 25 декабря. Ранее «Спартак-2» был создан в 2013 году, но команду расформировали летом 2022 года.