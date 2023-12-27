Президент РПЛ о возможном участии клубом из Белоруссии в чемпионате России: «Пока не было предложений»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о возможном участии белорусских клубов в чемпионате России.

«Это очень удивило и сами клубы, и белорусскую федерацию футбола. Уже говорил, что мы уважаем наших белорусских коллег, готовы рассмотреть предложения, но пока их не было», — сказал Алаев.

21 октября министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги.