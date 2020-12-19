«Спартак» поздравил Урунова с днем рождения

«Спартак» поздравил с днем рождения полузащитника команды Остона Урунова.

«С днём рождения, Остон! Желаем большого прогресса во второй части сезона», — говорится в сообщении в официальном Twitter красно-белых.

С днём рождения, Остон! ?



Желаем большого прогресса во второй части сезона ??? pic.twitter.com/g1PlVsUEju — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 19, 2020

Урунов перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Уфы». На счету 20-летнего узбека 1 гол в 9 матчах за команду.