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«Локомотив» объявил о назначении Самедова на пост селекционера клуба

15:58
Александр Самедов. Фото ФК «Локомотив»
Александр Самедов. Фото ФК «Локомотив»
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Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов назначен старшим селекционером «Локомотива» по молодежному футболу, сообщает пресс-служба московского клуба.

Самедов завершил карьеру футболиста летом 2019 года. За «Локомотив» бывший полузащитник выступал с 2012-го по 2016 год, провел в общей сложности 215 матчей и забил 37 голов.

На счету Самедова 53 игры за национальную команду и 7 забитых мячей.

Самедов рассказал, какие задачи стоят перед ним в «Локомотиве»

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