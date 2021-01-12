«Локомотив» объявил о назначении Самедова на пост селекционера клуба

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов назначен старшим селекционером «Локомотива» по молодежному футболу, сообщает пресс-служба московского клуба.

Самедов завершил карьеру футболиста летом 2019 года. За «Локомотив» бывший полузащитник выступал с 2012-го по 2016 год, провел в общей сложности 215 матчей и забил 37 голов.

На счету Самедова 53 игры за национальную команду и 7 забитых мячей.

Самедов рассказал, какие задачи стоят перед ним в «Локомотиве»