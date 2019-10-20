«Спартак» поздравил с днем рождения Аленичева

«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего капитана и главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Сегодня заслуженному мастеру спорта исполнилось 47 лет.

Аленичев защищал цвета «Спартака» как футболист с 1994 по 1998 и с 2004 по 2006 год. С 2015 по 2016 год он работал в команде главным тренером.

В составе «Спартака» он стал четырехратным чемпионом России и выиграл два Кубка страны.