«Спартак» поздравил с днем рождения Аленичева
22:30
«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего капитана и главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Сегодня заслуженному мастеру спорта исполнилось 47 лет.
Аленичев защищал цвета «Спартака» как футболист с 1994 по 1998 и с 2004 по 2006 год. С 2015 по 2016 год он работал в команде главным тренером.
В составе «Спартака» он стал четырехратным чемпионом России и выиграл два Кубка страны.
Сегодня исполняется 47 лет Дмитрию Анатольевичу Аленичеву!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 20, 2019
Аленичев провел в составе красно-белых 195 матчей и забил 31 мяч. Он четырежды выигрывал чемпионат России и дважды становился обладателем Кубка страны! С июня 2015 до августа 2016 года он был главным тренером «Спартака» pic.twitter.com/Liqc669Y0P