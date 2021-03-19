«Рубин» ведет трансляцию матча с «Химками» в стихах
«Рубин» в оригинальном стиле ведет трансляцию матча 23-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок». Пресс-служба казанцев описывает голы и опасные моменты в стихах в честь дня поэзии.
28' Ночь. Улица. Фонарь. Центральный.— «Рубин» Казань (@fcrk) March 19, 2021
Бессмысленный и тусклый свет.
Увы, но счёт уже опасный —
Вперёд, «Рубин», нужен ответ!#РубинХимки 0:2
Так мяч Джордже Деспотовича был описан пародией на стихи Пушкина:
«Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явился гол,
Как мимолетное виденье,
Деспот защиту поборол!»
28' Ночь. Улица. Фонарь. Центральный.— «Рубин» Казань (@fcrk) March 19, 2021
Бессмысленный и тусклый свет.
Увы, но счёт уже опасный —
Вперёд, «Рубин», нужен ответ!#РубинХимки 0:2
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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