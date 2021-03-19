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«Рубин» ведет трансляцию матча с «Химками» в стихах

20:01
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«Рубин» в оригинальном стиле ведет трансляцию матча 23-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок». Пресс-служба казанцев описывает голы и опасные моменты в стихах в честь дня поэзии.

Так мяч Джордже Деспотовича был описан пародией на стихи Пушкина:

«Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явился гол,
Как мимолетное виденье,
Деспот защиту поборол!»

Рубин — Химки

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