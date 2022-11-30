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«Спартак» поздравил Боккетти с 36-летием

Руслан Минаев
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«Спартак» поздравил экс-защитника Сальваторе Боккетти с 36-летием.

Итальянец выступал в составе красно-белых с 2013 по 2019 год и становился с клубом чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

С 2010 по 2012 год Боккетти играл в составе казанского «Рубина».

На данный момент Боккетти возглавляет «Верону» с которой занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии. После 15 туров команда набрала 5 очков.

Сальваторе Боккетти
ФК Спартак (Москва)
0
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 - : -
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