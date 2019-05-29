"Спартак" поздравил Егора Титова с 43-летием

Пресс-служба "Спартака" поздравила российского специалиста и бывшего игрока красно-белых Егора Титова с 43-летием.

– Поздравляем Егора Ильича с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья и успехов! – написано в заявлении пресс-службы "Спартака".

Титов выступал за "Спартак" с 1995 по 2008 год, провел 442 матча за команду и забил 106 голов. Бывший футболист является 6-кратным чемпионом России в составе московской команды (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001). Он трижды становился серебряным призером (2005, 2006, 2007) и дважды – бронзовым (1995, 2002). Два раза побеждал в Кубке России (1998, 2003). Дважды, в 1998 и 2000 годах, признавался лучшим футболистом страны.

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