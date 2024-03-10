Каррера готов возглавить «Спартак» в случае приглашения

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых от «Факела» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Это обидное поражение после хорошей игры с «Зенитом». Если бы «Спартак» позвонил мне? Как бы я отказался, я бы сразу сказал «Да». «Спартак» навсегда в моем сердце», — сказал Каррера «СЭ».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 годы. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17.

«Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 25 очков и занимает 11-ю строчку.

30 марта «Спартак» примет «Урал» в 21-м туре РПЛ, «Факел» сыграет дома с «Оренбургом» 30-го числа.