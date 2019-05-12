"Спартак" поздравил Андрея Федуна с днем рождения

"Спартак" поздравил с днем рождения члена совета директоров клуба Андрея Федуна. Сегодня, 12 мая, ему исполняется 57 лет.

– Поздравляем Андрея Арнольдовича Федуна! Сегодня исполняется 57 лет члену совета директоров нашего клуба Андрею Арнольдовичу Федуну. ФК "Спартак-Москва" от всего сердца поздравляет Андрея Арнольдовича с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях на благо любимого клуба! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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