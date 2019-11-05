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«Спартак» показал события вокруг матча с «Арсеналом»

22:13
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«Спартак» опубликовал видео, посвященное событиям вокруг матча 15-го тура чемпионата России против «Арсенала» (0:1).

— 4 ноября «Спартак» проводил свой 100-й матч на «Открытие Арене». Соперником красно-белых в рамках 15-го тура РПЛ стал тульский «Арсенал», — отмечается в сообщении. — Боевая встреча закончилась победой гостей с минимальным счетом. Все, что окружало юбилейную игру спартаковцев на родном стадионе, уже ждет вас в новом выпуске нашей традиционной рубрики «За кадром».

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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