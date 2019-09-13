«Спартак» победил «Урал» в матче молодежных команд

В матче молодежного первенства чемпионата России «Спартак» на свое поле переиграл «Урал». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Спартак» набрал 10-е очко в сезоне и поднялся на 11-е место, «Урал» с 14-ю баллами остался на 6-й строчке.

Молодежные команды

9-й тур

«Спартак — мол.» (Москва) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 3:1 (2:0)

Голы: Калачевский, 40 (1:0). Оганесян, 43 (2:0). Калачевский, 68 (3:0). Новиков, 85 (3:1).

Судья: Устенко (Уссурийск).

13 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».