"Спартак" победил ЦСКА на турнире в Австрии

"Спартак" на Кубке Париматч Премьер в Австрии обыграл ЦСКА (3:1).

Все голы на счету спартаковцев: отличились Зелимхан Бакаев, Илья Гапонов, Софьян Ханни, а Александр Ломовицкий поразил свои ворота.

В концовке первого тайма австрийский судья удалил Кирилла Набабкина, но не показал красную карточку Луизу Адриану. Красно-белые были готовы играть в равных составах во втором тайме, но судьи выступили против.

В среду, 3 июля, ЦСКА сыграет с "Ростовом", а в четверг, 4 июля, "Спартак" встретится с "Краснодаром".

Кубок Париматч Премьер

"Спартак" (Москва) – ЦСКА – 3:1 (1:1)

Голы: З.Бакаев, 7 (1:0). Ломовицкий, 27 - в свои ворота (1:1). Гапонов, 59 (2:1). Ханни, 61 (3:1).

"Спартак": Ребров (Максименко, 46), Рассказов (Ещенко, 65), Джикия (Кутепов, 22), Жиго (Гапонов, 46), Айртон (Маслов, 72), Ломовицкий (Игнатов, 46), Фернанду (Умяров, 72), Зобнин (Гулиев, 62), З.Бакаев (Мелкадзе, 62), Ананидзе (Ханни, 46), Луиз Адриану (Понсе, 46).

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Васин (Чернов, 46), Шарлия, Магнуссон, Кучаев (Янов, 62), Бийол (Тикнизян, 46), Ахметов (Аванесян, 62), Обляков (Марадишвили, 62), Нисимура (Н’Диайе, 72), Чалов (Бистрович, 62).

Предупреждения: Ломовицкий, 9. Шарлия, 12. Луиз Адриану, 42. Набабкин, 42. З.Бакаев, 54.

Удаление: Набабкин, 44.

Судья: Харкам (Австрия).

30 июня. Пеллау. Стадион "Шпортплац ТСВ Пеллау".

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