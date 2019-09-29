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«Спартак» отменил пресс-конференцию после матча с «Оренбургом»

19:53
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«Спартак» дома проиграл «Оренбургу» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России. Красно-белые отменили пресс-конференцию после игры, которая прошла на стадионе «Открытие Арена».

Это четвертое подряд поражение «Спартака» в РПЛ после вылета от «Браги» в отборе Лиги Европы (0:1 в гостях и 1:2 в Москве). Красно-белые уступили в матчах чемпионата с «Зенитом» (0:1 дома), «Уралом» (1:2 дома) и «Уфой» (0:1 дома).

Сегодня, 29 сентября, «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова.

Спартак — Оренбург

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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