«Спартак» отменил пресс-конференцию после матча с «Оренбургом»

«Спартак» дома проиграл «Оренбургу» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России. Красно-белые отменили пресс-конференцию после игры, которая прошла на стадионе «Открытие Арена».

Это четвертое подряд поражение «Спартака» в РПЛ после вылета от «Браги» в отборе Лиги Европы (0:1 в гостях и 1:2 в Москве). Красно-белые уступили в матчах чемпионата с «Зенитом» (0:1 дома), «Уралом» (1:2 дома) и «Уфой» (0:1 дома).

Сегодня, 29 сентября, «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова.

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