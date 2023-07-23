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Сегодня, 16:08

Игнатьев оценил будущее «Зенита» без Малкома и Вендела

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что возможный уход полузащитника «Зенита» Малкома и неприезд в Санкт-Петербург хавбека Вендела не повлияют на чемпионские амбиции петербургской команды.

«Несмотря на это, «Зенит» остается одним из лидеров и главных фаворитов чемпионата. Это не значит, что петербуржцы — безоговорочные лидеры. Даже с Малкомом и Венделом их обыгрывали. Но и без них у «Зенита» достаточно кадровых, организационных ресурсов для того, чтобы задавать тональность в нашей лиге. На их место присматриваются уже несколько команд, я надеюсь, что мы увидим более обостренную конкуренцию «Зениту», — приводит «Газета.Ru» слова Игнатьева.

22 июля R7 Esportes сообщал, что «Зенит» согласился продать Малкома «Аль-Хилялю» за 60 миллионов евро.

Вендел не вернулся в расположение петербургской команды после отпуска. Однако агент полузащитника Тьяго Рибейро 23 июля заявил, что футболист прилетит в Санкт-Петербург в ближайшее время.

На старте нового сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0. Во втором туре петербуржцы сыграют с «Ростовом».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/23/20928692.shtml
Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
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Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
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Сергей Бабкин

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П
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Зелимхан Бакаев

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 1
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Мирлинд Даку

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 1
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Роман Ежов

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 1
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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