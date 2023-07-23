Игнатьев оценил будущее «Зенита» без Малкома и Вендела

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что возможный уход полузащитника «Зенита» Малкома и неприезд в Санкт-Петербург хавбека Вендела не повлияют на чемпионские амбиции петербургской команды.

«Несмотря на это, «Зенит» остается одним из лидеров и главных фаворитов чемпионата. Это не значит, что петербуржцы — безоговорочные лидеры. Даже с Малкомом и Венделом их обыгрывали. Но и без них у «Зенита» достаточно кадровых, организационных ресурсов для того, чтобы задавать тональность в нашей лиге. На их место присматриваются уже несколько команд, я надеюсь, что мы увидим более обостренную конкуренцию «Зениту», — приводит «Газета.Ru» слова Игнатьева.

22 июля R7 Esportes сообщал, что «Зенит» согласился продать Малкома «Аль-Хилялю» за 60 миллионов евро.

Вендел не вернулся в расположение петербургской команды после отпуска. Однако агент полузащитника Тьяго Рибейро 23 июля заявил, что футболист прилетит в Санкт-Петербург в ближайшее время.

На старте нового сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0. Во втором туре петербуржцы сыграют с «Ростовом».