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"Спартак" объявил об уходе Давыдова

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"Спартак" объявил об уходе нападающего Дениса Давыдова. Как информирует официальный сайт красно-белых, контракт с 23-летним россиянином был расторгнут по соглашению сторон.

В сентябре 2015 года Давыдов дебютировал за основную команду и провел в общей сложности 37 матчей. На счету форварда один гол в чемпионате России - 25 октября 2015 года он отличился в победном дерби с "Динамо" (3:2). 

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-02-19-denis_davydov_spasibo_spartaku_za_vse/

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