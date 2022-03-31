В «Зените» рассказали, когда вернется полузащитник Вильмар Барриос

В «Зените» сообщили о сроках возвращения Вильмара Барриоса в команду

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда в расположение клуба вернется нападающий петербургского клуба Вильмар Барриос.

Футболист был вызван в сборную Колумбии для подготовки к играм национальных команд.

«Барриос прилетит сегодня ночью», — рассказал «РБ Спорт» Медведев.

Соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро. В 23-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.