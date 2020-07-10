«Спартак» объявил о назначении Газизова на пост генерального директора клуба
10 июля 2020, 12:22
Российский специалист Шамиль Газизов назначен на пост генерального директора «Спартака», сообщается на официальном сайте московского клуба.
Предыдущим местом работы Газизова была «Уфа», где он руководил клубом с лета 2012 года. За 8 лет работы генеральным директором уфимцы вышли в РПЛ, а также дебютировала в Лиге Европы.
В «Спартаке» Газизов сменил на посту гендиректора Томаса Цорна, который покинул московский клуб 7 июля.
«Спартак» после 27 матчей в чемпионате России занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-07-10-shamil_gazizov__novyy_generalnyy_direktor_fk_spartak-moskva/
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