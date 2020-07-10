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«Спартак» объявил о назначении Газизова на пост генерального директора клуба

10 июля 2020, 12:22
Леонид Федун и Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак» Леонид Федун и Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Леонид Федун и Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
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Российский специалист Шамиль Газизов назначен на пост генерального директора «Спартака», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Предыдущим местом работы Газизова была «Уфа», где он руководил клубом с лета 2012 года. За 8 лет работы генеральным директором уфимцы вышли в РПЛ, а также дебютировала в Лиге Европы.

В «Спартаке» Газизов сменил на посту гендиректора Томаса Цорна, который покинул московский клуб 7 июля.

«Спартак» после 27 матчей в чемпионате России занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-07-10-shamil_gazizov__novyy_generalnyy_direktor_fk_spartak-moskva/

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