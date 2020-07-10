«Спартак» объявил о назначении Газизова на пост генерального директора клуба

Российский специалист Шамиль Газизов назначен на пост генерального директора «Спартака», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Предыдущим местом работы Газизова была «Уфа», где он руководил клубом с лета 2012 года. За 8 лет работы генеральным директором уфимцы вышли в РПЛ, а также дебютировала в Лиге Европы.

В «Спартаке» Газизов сменил на посту гендиректора Томаса Цорна, который покинул московский клуб 7 июля.

«Спартак» после 27 матчей в чемпионате России занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.