«Спартак» — «Нижний Новгород»: где смотреть онлайн трансляцию матча
В субботу, 7 августа, состоится матч 3-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Нижний Новгород». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
Команды впервые встретятся друг с другом. В первых двух турах красно-белые уступили «Рубину» (0:1) и обыграли «Крылья» (1:0), а «Нижний» набрал 4 очка благодаря победе над «Сочи» (1:0) и ничьей с «Уралом» (1:1).
Следить за матчем «Спартак» — «Нижний Новгород» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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