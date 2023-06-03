«Спартак» не присылал в «Ростов» предложений о трансфере Глебова

«Спартак» не делал официальных предложений о покупке полузащитника «Ростова» Данила Глебова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, московский клуб пока не обращался в «Ростов» по трансферу 23-летнего футболиста. Все общение происходило между спортивным директором «Спартака» Полом Эшуортом и агентами Глебова.

В нынешнем сезоне капитан «Ростова» принял участие в 28 матчах чемпионата России, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.