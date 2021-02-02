«Спартак» на сборах сыграл в пейнтбол, сообщает официальный Twitter клуба. Красно-белые сейчас проходят сборы в ОАЭ, которые продлятся до 8 февраля.

В перерывах между тренировками подвигались на пейнтбольном стрельбище ?



Чья команда победила? ? pic.twitter.com/UqFOmso1jK — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 2, 2021

6 февраля у команды запланирован контрольный матч против солигорского «Шахтера».