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«Спартак» на сборах сыграл в пейнтбол

20:58
&quot;Спартак&quot; сыграл в пейнтбол на сборах. Фото ФК «Спартак»
&quot;Спартак&quot; сыграл в пейнтбол на сборах. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» на сборах сыграл в пейнтбол, сообщает официальный Twitter клуба. Красно-белые сейчас проходят сборы в ОАЭ, которые продлятся до 8 февраля.

6 февраля у команды запланирован контрольный матч против солигорского «Шахтера».

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