Лысцов: «Не считаю себя молодым игроком. В 25 лет нужно заявлять о себе»

Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов сравнил адаптацию молодых игроков к основным командам в России и Португалии. По словам бывшего футболиста «Лейрии» и «Бенфики», в России часто юные футболисты боятся брать игру на себя.

— Я не считаю себя молодым игроком. 25 лет — тот возраст, когда нужно играть и заявлять о себе, — цитирует официальный сайт «Локо» Лысцова. — Я видел в Португалии много молодых ребят, которые приходили в первую команду и играли так же, как в команде Б — подсказывали, навязывали свою игру, показывали характер и наглость. Если что-то не получалось, пробовали еще раз. Они уважали всех в команде, но не смотрели на статус. Это европейское воспитание и другой подход.

В России же немного по-другому. Молодые стесняются, а человек должен раскрываться и понимать, что у него есть слово в команде. Молодые думают: «Не буду брать игру на себя, потому что мне «напихают». С этим нужно справляться.