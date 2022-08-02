Агент нападающего Бальде Кейта заявил, что не предлагал футболиста ЦСКА

Фредерико Пасторелло, агент сенегальского нападающего Бальде Кейта, заявил, что не предлагал услуг своего клиента ЦСКА.

«Я не предлагал услуги Кейта ЦСКА. На данный момент никакого интереса, предложения из России по нему нет. Если поступит предложение из России, мы обязательно его рассмотрим», — приводит слова Пасторелло «Чемпионат».

Ранее появилась информация о том, что агенты предложили ЦСКА приобрести 27-летнего футболиста. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Кейта выступал за «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдорию» и «Кальяри». В минувшем сезоне он сыграл за «Кальяри» 26 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.