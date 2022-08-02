Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:14

Агент нападающего Бальде Кейта заявил, что не предлагал футболиста ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Фредерико Пасторелло, агент сенегальского нападающего Бальде Кейта, заявил, что не предлагал услуг своего клиента ЦСКА.

«Я не предлагал услуги Кейта ЦСКА. На данный момент никакого интереса, предложения из России по нему нет. Если поступит предложение из России, мы обязательно его рассмотрим», — приводит слова Пасторелло «Чемпионат».

Ранее появилась информация о том, что агенты предложили ЦСКА приобрести 27-летнего футболиста. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Кейта выступал за «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдорию» и «Кальяри». В минувшем сезоне он сыграл за «Кальяри» 26 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4774277-agent-napadayuschego-balde-kejta-zayavil-chto-ne-predlagal-uslugi-igroka-cska.html
Бальде Кейта
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как определить онкологию на ранней стадии? Советы экспертов
У «Рубина» - самый дорогой состав в Первой лиге и самый титулованный тренер. Но Слуцкий проваливается даже там
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Мостовой ответил на вопрос, сможет ли Промес побить рекорд РПЛ по голам среди легионеров
Гаджиев объяснил, какой вклад Федун внес в российский футбол
«Спартак» может сыграть в юбилейной форме в матче против «Динамо» 20 августа
Червиченко: «Ничего удивительного в том, что бразильские клубы воруют игроков из РПЛ. Это отпетое жулье»
Алаев: «РПЛ видит необходимость диалога с властями и общественностью по карте болельщика»
В «Динамо» ждут мексиканского гиганта. На родине его считают наследником легенды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» подписал полузащитника из «Архентинос Хуниорс»

«Спартак» может сыграть в юбилейной форме в матче против «Динамо» 20 августа
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости