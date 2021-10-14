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«Спартак» может приобрести вратаря «Крыльев Советов»

12:35
Иван Ломаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Иван Ломаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» рассматривает возможность приобретения вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.

22-летний российский футболист выступает за самарскую команду с лета 2020 года.

В текущем сезоне Ломаев провел 10 матчей за «Крылья» и пропустил 13 голов. Портал Transfermarkt оценивает гокипера в 1,2 миллиона евро.

Контракт Ломаева с «Крыльями Советов» действует до конца июня 2023-го.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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