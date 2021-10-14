«Спартак» может приобрести вратаря «Крыльев Советов»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» рассматривает возможность приобретения вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.

22-летний российский футболист выступает за самарскую команду с лета 2020 года.

В текущем сезоне Ломаев провел 10 матчей за «Крылья» и пропустил 13 голов. Портал Transfermarkt оценивает гокипера в 1,2 миллиона евро.

Контракт Ломаева с «Крыльями Советов» действует до конца июня 2023-го.