«Спартак» может приобрести вратаря «Крыльев Советов»
12:35
Как стало известно «СЭ», «Спартак» рассматривает возможность приобретения вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.
22-летний российский футболист выступает за самарскую команду с лета 2020 года.
В текущем сезоне Ломаев провел 10 матчей за «Крылья» и пропустил 13 голов. Портал Transfermarkt оценивает гокипера в 1,2 миллиона евро.
Контракт Ломаева с «Крыльями Советов» действует до конца июня 2023-го.
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