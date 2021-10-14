Исполком РФС состоится 27 октября

Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) состоится 27 октября, сообщает пресс-служба организации.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференцсвязи, начало запланировано на 12.00 (мск). Проект повестки заседания будет опубликован на сайте РФС позднее.

Исполком РФС пройдёт 27 октября в формате видеоконференцсвязи.



Повестка дня будет опубликована на официальном сайте РФС позднее. — РФС (@rfsruofficial) October 14, 2021

11 октября сообщалось, что бывший глава Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин может покинуть должность вице-президента РФС и председателя комитета профессионального футбола по итогам исполкома.