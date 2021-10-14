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Исполком РФС состоится 27 октября

12:24
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Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) состоится 27 октября, сообщает пресс-служба организации.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференцсвязи, начало запланировано на 12.00 (мск). Проект повестки заседания будет опубликован на сайте РФС позднее.

11 октября сообщалось, что бывший глава Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин может покинуть должность вице-президента РФС и председателя комитета профессионального футбола по итогам исполкома.

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Иван Торопцев все материалы автора

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