В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к вратарю Ломаеву

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию «СЭ» об интересе «Спартака» к вратарю самарской команды Ивану Ломаеву.

«Спрос на наших ребят есть. Мы это знаем. Но официально к нам никто не обращался», — сказал Корниленко «СЭ».

22-летний Ломаев выступает за самарскую команду с лета 2020 года.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 10 матчах за «Крылья» и пропустил 13 мячей.