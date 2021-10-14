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В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к вратарю Ломаеву

13:05
Иван Ломаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Иван Ломаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию «СЭ» об интересе «Спартака» к вратарю самарской команды Ивану Ломаеву.

«Спрос на наших ребят есть. Мы это знаем. Но официально к нам никто не обращался», — сказал Корниленко «СЭ».

22-летний Ломаев выступает за самарскую команду с лета 2020 года.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 10 матчах за «Крылья» и пропустил 13 мячей.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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