19:01 | Футбол — РПЛ

"Спартак" - "Локомотив": Зе Луиш и Смолов начнут встречу с первых минут

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"Спартак" и "Локомотив" объявили составы на заключительный матч "Фонбет Кубка Матч Премьер", который проходит в Катаре. С первых минут встречу начнет форвард красно-белых Зе Луиш и нападающий железнодорожников Федор Смолов.

Состав "Спартака": Селихов, Джикия, Кутепов, Рассказов, Айртон, Глушаков, Зобнин, Ташаев, Ханни, Ломовицкий, Зе Луиш.

Состав "Локомотива": Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Фарфан, Смолов.

Отметим, что в этой встрече определится победитель турнира. 

Спартак - Локомотив

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