«Спартак» — «Крылья Советов»: красно-белые удвоили преимущество

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев забил второй мяч своей команды в матче 3-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» — 2:0.

Футболист отличился на 40-й минуте. Ранее счет в этой встрече открыл Манфред Угальде на 29-й минуте.

«СЭ» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Крылья Советов».