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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» — «Краснодар»: Газинский отыграл один мяч

20:18
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский забил гол в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:2, второй тайм).

В первом тайме нападающие красно-белых Александр Соболев и Квинси Промес забили два мяча в ворота «быков».

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