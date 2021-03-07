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«Спартак» — «Краснодар»: Соболев оформил дубль

20:21

Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил третий гол за красно-белых в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1, второй тайм).

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