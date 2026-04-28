Семин назвал качественной работу Карседо в «Спартаке»: «Команда стала действовать интенсивнее»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе специалиста Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке».

«Спартак» играет очень интересно при Карседо. Он провел хорошие сборы. Команда стала действовать интенсивнее, постоянно прессингует на чужой половине поля. И они не боятся этого делать. А еще «Спартак» отлично контратакуют после отбора мяча. Это тоже очень важный инструмент для достижения положительного результата. Карседо проводит качественную работу в «Спартаке», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» после 27-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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