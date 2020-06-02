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«Спартак» или «Зенит» проведут в июле 6 матчей за 18 дней

16:59
Матч «Зенит» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матч «Зенит» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Яка Бийол (ЦСКА) и&nbsp;Артем Дзюба (&laquo;Зенит&raquo;).Опубликован календарь РПЛ: ЦСКА — «Зенит» сыграют 20 июня

Стало известно расписание оставшихся матчей Тинькофф-чемпионата России по футболу и Олимп-Кубка России сезона-2019/20. Из-за пандемии коронавируса игры пришлось перенести на лето и провести в сжатые сроки.

Наибольшая нагрузка ляжет на оставшихся участников Кубка.

«Зенит» или «Спартак» проведут за 18 дней шесть игр: 8, 11, 15 июля три тура чемпионата, 18 или 19 июля встретятся в Кубке, 22 июля — 30-й тур чемпионата, а 25 июля победитель полуфинала сыграет еще и в финале Кубка.

Еще более напряженный график может ждать «Урал» — те же шесть игр за 17 дней. У екатеринбуржцев игры чемпионата намечены на 9, 11, 15, 22 июля, а также 18/19 июля пройдет полуфинал и 25 — финал Кубка.

Впрочем, для выхода в полуфинал «Уралу» сперва нужно победить в перенесенной четвертьфинальной игре «Шинник», а затем в полуфинале — «Химки».

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