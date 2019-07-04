"Спартак" и "Краснодар" объявили составы на решающий матч турнира в Австрии

"Спартак" и "Краснодар" объявили составы на заключительный матч Кубка Париматч Премьер. С первых минут встречу начнет нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе и голкипер "быков" Матвей Сафонов.

Состав "Спартака": Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо, Зобнин, Игнатов, Фернанду, З. Бакаев, Ханни, Понсе.

Запасные: Ребров, Баду, Гапонов, Жиго, Маслов, Умяров, Ломовицкий, Мелкадзе, Гулиев, Адриану, Ташаев, Джано, С. Бакаев, Ещенко.

Состав "Краснодара": Сафонов, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Вилена, Камболов, Олссон, Намли, Вандерсон, Ари.

Запасные: Синицын, Грицаенко, Фьолусон, Ивашин, Бородин, Голубев, Уткин, Сулейманов, Сперцян, Халназаров, Игнатьев.

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