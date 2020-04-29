«Спартак» и Каррера, «Наполи» и Азмун, «Милан» и Миранчук. Лайв с Марко Трабукки

В среду в 13.00 на канале «CЭ» в YouTube состоится стрим с известным агентом Марко Трабукки, ведущий — Вячеслав Короткин.

— Возможно ли возвращение Массимо Карреры в Россию?

— Уедут ли в Европу Алексей Еременко, Алексей Миранчук и Сердар Азмун?

— Стоит ли ждать летом громких трансферов?

— Как Трабукки относится к Глушакову?

— Как дела в «Палмейрасе» у Луиза Адриану?

— И много других интересных тем.

Присоединяйтесь!