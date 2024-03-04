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4 марта, 12:37

Шелия рассказал детали стычки с форвардом «Спартака» Соболевым

Виктория Кравченко
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия вспомнил о стычке с нападающим «Спартака» Александром Соболевым в матче РПЛ в июле 2022 года.

— Соболев делал вещи, которые я не понимал. У меня с ним была памятная ситуация. Я сказал: «Сань, если пойдешь в меня, окей. Но если толкаешь моего защитника под меня — не могу этого понять». Мы поговорили, пожали друг другу руки. И сейчас знаю: Соболев может пойти со мной в стык. Нормально, когда мужчина идет на мужчину — здесь ничего такого нет.

— То, что ты сделал — не на красную?

— Я считаю, что нет. Если бы я хотел Сашу ударить, ударил бы. С одной стороны, это выглядело жестко. Но я ощущал другое: он прямо хотел наступить на меня, а я его отталкивал.

— Отталкивал или бил в голень?

— Я не бил. Удар выглядел бы иначе. Я его пихнул, оттолкнул. Видел: сейчас наступит на меня, — цитирует игрока Sport24.

Соболев и Шелия столкнулись в штрафной в борьбе за верховой мяч. Голкипер упал на газон и лежа оттолкнул Соболева в голень. Форвард «Спартака» тоже упал, но арбитр той встречи Владислав Безбородов не удалил Шелию, показав обоим игрокам по желтой карточке.

Источник: https://sport24.ru/football/news-626395-khotelby-udarit-soboleva-udarilby-sheliya-vspomnil-skandalnuyu-stychku-s-forvardom-spartaka
Александр Соболев
Гиорги Шелия
ФК Спартак (Москва)
5
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2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
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 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
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