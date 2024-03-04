Шелия рассказал детали стычки с форвардом «Спартака» Соболевым

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия вспомнил о стычке с нападающим «Спартака» Александром Соболевым в матче РПЛ в июле 2022 года.

— Соболев делал вещи, которые я не понимал. У меня с ним была памятная ситуация. Я сказал: «Сань, если пойдешь в меня, окей. Но если толкаешь моего защитника под меня — не могу этого понять». Мы поговорили, пожали друг другу руки. И сейчас знаю: Соболев может пойти со мной в стык. Нормально, когда мужчина идет на мужчину — здесь ничего такого нет.

— То, что ты сделал — не на красную?

— Я считаю, что нет. Если бы я хотел Сашу ударить, ударил бы. С одной стороны, это выглядело жестко. Но я ощущал другое: он прямо хотел наступить на меня, а я его отталкивал.

— Отталкивал или бил в голень?

— Я не бил. Удар выглядел бы иначе. Я его пихнул, оттолкнул. Видел: сейчас наступит на меня, — цитирует игрока Sport24.

Соболев и Шелия столкнулись в штрафной в борьбе за верховой мяч. Голкипер упал на газон и лежа оттолкнул Соболева в голень. Форвард «Спартака» тоже упал, но арбитр той встречи Владислав Безбородов не удалил Шелию, показав обоим игрокам по желтой карточке.