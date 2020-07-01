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«Спартак», «Динамо» и «Ростов» заинтересованы в форварде «Германштадта»

1 июля 2020, 17:57
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Нападающий румынского «Германштадта» Габриэл Дебелюх может продолжить карьеру в России, сообщает Tuttomercatoweb. В его приобретении заинтересованы «Спартак», «Ростов» и «Динамо». Также на игрока претендуют «Антальяспор» и «Истанбул Башакшехир».

В текущем сезоне на счету 24-летнего хорвата 11 голов в 26 матчах. Ранее он выступал в низших лигах чемпионата Италии. Transfermarkt оценивает его стоимость в 475 тысяч евро. Соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года.

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