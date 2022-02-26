«Спартак» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч чемпионата России по футболу

«Спартак» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов — Литвинов, Жиго, Джикия, Айртон — Умяров, Мартинс, Зобнин — Мозес, Соболев, Промес.

Запасные: Максименко, Свинов, Кутепов, Н. Чернов, Рассказов, Классен, Пруцев, Игнатов, Хлусевич, З. Бакаев, Николсон, Ларссон.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Фукс, Бийол, Дивеев, Обляков — Медина, Гбамен, Карраскаль — Языджи, Заболотный.

Запасные: Тороп, Мухин, Боков, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Набабкин, Зайнутдинов, Магнуссон, Щенников, Яковлев.

Встреча «Спартак» — ЦСКА пройдет сегодня, 26 февраля, на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени. Красно-синие с 30 очками занимают 4-е место в турнирной таблице. Красно-белые — 9-е с 23 баллами.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.