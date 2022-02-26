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«Спартак» — ЦСКА: стартовые составы. Языджи и Промес выйдут с первых минут

«Спартак» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч чемпионата России по футболу
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов — Литвинов, Жиго, Джикия, Айртон — Умяров, Мартинс, Зобнин — Мозес, Соболев, Промес.

Запасные: Максименко, Свинов, Кутепов, Н. Чернов, Рассказов, Классен, Пруцев, Игнатов, Хлусевич, З. Бакаев, Николсон, Ларссон.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Фукс, Бийол, Дивеев, Обляков — Медина, Гбамен, Карраскаль — Языджи, Заболотный.

Запасные: Тороп, Мухин, Боков, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Набабкин, Зайнутдинов, Магнуссон, Щенников, Яковлев.

Встреча «Спартак» — ЦСКА пройдет сегодня, 26 февраля, на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени. Красно-синие с 30 очками занимают 4-е место в турнирной таблице. Красно-белые — 9-е с 23 баллами.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
6
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И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
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Артем Дзюба

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