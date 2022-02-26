В «Химкам» объяснили причину смены главного тренера команды

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после поражения от «Динамо» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ объяснил, чем была вызвана смена главного тренера клуба.

22 февраля «Химки» объявили о расторжении контракта с главным тренером Игорем Черевченко и его помощниками по обоюдному решению сторон. На пост главного тренера клуба вернулся Сергей Юран.

— С чем связана смена тренера?

—Команда перестала гореть.

— Вы это поняли только на сборах?

— Игорь Геннадьевич очень хороший тренер. Он с нами был в очень тяжелое время. Мы сезон 20/21 года закончили на восьмом месте с 45-ю очками. Мы своих никогда не бросаем и всегда даем второй шанс. Тот сезон был максимально эффективен, позитивен. Мы занимаем не то место, которые хотели бы сейчас, и, наверное, в этом есть вина тренера. Мы собирались. В ноябре расстались по обоюдному решению с Игорем Геннадьевичем. Со стороны клуба мы поддержали его. Потом дали второй шанс. Но, к сожалению, на сборах игра с «Крыльями Советов» показала, что команда не бежит, не горит. Нет той эмоции, которую мы хотели бы видеть от тренера. После игры мы обсудили и приняли обоюдное решение.

— После товарищеских матчей можно делать выводы?

— Можно делать выводы. Но это был не товарищеский матч. Это поседений матч перед игрой с «Динамо». Честно, я был инициатором привлечения Сергея Николаевича в команду.

Сергей Юран до этого дважды возглавлял «Химки». В 2008 году под его руководством клуб решил задачу по сохранению прописки в Тинькофф РПЛ, а в 2020-м завоевал путевку в РПЛ и стал финалистом БЕТСИТИ Кубка России.