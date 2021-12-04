В субботу, 4 декабря, состоится матч 17-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Красно-белые не проигрывают грозненцам с сентября 2018 года. В первом круге «Спартак» победил соперника со счетом 1:0.

В турнирной таблице «Ахмат» выше московского клуба: 6-е место против 10-го, и опережает «Спартак» на 4 балла.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Спартак» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.