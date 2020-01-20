«Спартак-2» обыграл «Спортакадемклуб» в первом зимнем контрольном матче

«Спартак-2» обыграл «Спортакадемклуб» в первом контрольном матче в рамках подготовки к весенней части сезона — 2:0.

В первом тайме счет с пенальти открыл Солтмурад Бакаев, во второй половине игрок соперника отправил мяч в свои ворота после прострела Артема Воропаева.

Во вторник, 21 января, команда продолжит тренироваться на базе в Тарасовке, а в среду отправится на сбор в Турцию.