Сотникова присутствует на матче "Спартак" - "Енисей"

Олимпийская чемпионка-2014 Аделина Сотникова пришла на матч 24-го тура российской премьер-лиги "Спартак" - "Енисей". Она будет наблюдать за игрой в компании супруги голкипера красно-белых Артема Реброва Катерины, которая поделилась совместной фотографией с фигуристкой.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке.

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