Состав "Спартака" на сбор в Австрии. Здесь нет Боккетти

Официальный Твиттер "Спартака" опубликовал список футболистов, которые будут готовиться к сезону-2019/20 на сборах в Австрии. Защитник Сальваторе Боккетти остался в Москве и тренируется индивидуально.
Полный список игроков выглядит следующим образом:
Вратари – Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов, Антон Шитов.
защитники – Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;
полузащитники – Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Солтмурад Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Фернанду, Софьян Ханни;
нападающие – Луиз Адриану, Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Эсекиель Понсе.
На просмотре находится 22-летний немецкий полузащитник Малкольм Баду из "Вольфсбурга". Он может сыграть на обоих флангах в обороне и полузащите. Ранее хавбек привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии.
Состав «Спартака» на австрийский сбор💪#Спартак #КрасноБелаяАвстрия #силавединстве pic.twitter.com/VnOC2Pax88— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 июня 2019 г.
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020