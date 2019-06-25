Состав "Спартака" на сбор в Австрии. Здесь нет Боккетти

Официальный Твиттер "Спартака" опубликовал список футболистов, которые будут готовиться к сезону-2019/20 на сборах в Австрии. Защитник Сальваторе Боккетти остался в Москве и тренируется индивидуально.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари – Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов, Антон Шитов.

защитники – Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

полузащитники – Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Солтмурад Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Фернанду, Софьян Ханни;

нападающие – Луиз Адриану, Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Эсекиель Понсе.

На просмотре находится 22-летний немецкий полузащитник Малкольм Баду из "Вольфсбурга". Он может сыграть на обоих флангах в обороне и полузащите. Ранее хавбек привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии.

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